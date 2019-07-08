Орловские турфирмы находятся «на взлёте»
08.07.2019
В минувшем году в Орловской области продано туристических пакетов на общую сумму 649 миллионов рублей. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики.
78% этих туров (на общую сумму 506 миллионов рублей) — это заграничные поездки, остальное — внутренний туризм.
По сравнению с 2017 годом в минувшем году общая прибыль отрасли в Орловской области выросла на 128 миллионов рублей.
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