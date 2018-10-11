Орловские третьеклассники пишут "диагностические" работы

В Орловской области проводится мониторинг образовательных достижений. Специальные «диагностические» работы пишут учащиеся третьих классов средних школ.

Об этом сообщили в Региональном центре оценки качества образования.

Позади испытание по математике. Завтра третьеклассники напишут работу по русскому языку, а на следующей неделе, 16-го октября — по литературному чтению.

Главная цель организаторов — установить средний уровень владения базовыми предметными знаниями, которые были получены школьниками во втором классе.

Планируется, что на основе этих исследований учителя проведут коррекцию знаний и окажут адресную помощь каждому ученику. О результатах обязательно сообщат и родителям школьников.