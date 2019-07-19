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Орел19.07.2019 Пятница 13:06
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Орловские телефонные мошенники «прикрываются» настоящими номерами банков

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19.07.2019

Отделение Орёл ГУ Банка России по ЦФО сообщает о «новом подходе» телефонных мошенников. Участились случаи, когда преступник звонит абоненту, чтобы выдать себя за сотрудника банка и узнать конфиденциальную информацию, но при этом на экране телефона отображается реальный телефонный номер банка. Это усыпляет бдительность граждан и делает их более лёгкой добычей для мошенников.

Чаще всего преступники представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают о якобы имевшей место подозрительной операции со счётом абонента. После этого они запрашивают у гражданина секретные коды. Затем мошенники похищают средства с чужих счетов.

Специалисты рекомендуют гражданам, которые столкнулись с попыткой такого мошенничества, сразу же прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк, чтобы узнать текущую ситуацию со своим счётом.

Теги:ОрёлОрловская область

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