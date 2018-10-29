Орловские студенты встретились с послом Ватикана

Студенты отделения теологии Юридического института ОГУ имени Тургенева встретились с Апостольским нунцием — послом Папы Римского Челестино Мильoре.

Встреча состоялась в Москве в посольстве Ватикана в рамках развития российско-ватиканского гуманитарного сотрудничества.

Орловскую делегацию лично возглавила ректор вуза Ольга Пилипенко.

В рамках встречи официальный российский представитель главы мировой католической церкви прочитал для орловцев лекцию о международной и дипломатической деятельности Ватикана, после чего ответил на многочисленные вопросы студентов.