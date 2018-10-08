Орловские студенты стали участниками Международной недели инвесторов
08.10.2018
Акция завершилась в воскресенье.
Её проводили Банк России и Московская Биржа.
Студенты орловских вузов смогли послушать выступления экспертов, задать вопросы об основных принципах и инструментах инвестирования, узнать, какие возможности сейчас есть на фондовом рынке.
В рамках Международной недели инвесторов Отделение Орёл Главного Управления Банка России по ЦФО организовало лекции для студентов старших курсов орловских вузов. Они состоялись в Орловском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и в государственном аграрном университете имени Парахина.
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