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Орловские студенты стали участниками Международной недели инвесторов

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08.10.2018

Акция завершилась в воскресенье.

Её проводили Банк России и Московская Биржа.

Студенты орловских вузов смогли послушать выступления экспертов, задать вопросы об основных принципах и инструментах инвестирования, узнать, какие возможности сейчас есть на фондовом рынке.

В рамках Международной недели инвесторов Отделение Орёл Главного Управления Банка России по ЦФО организовало лекции для студентов старших курсов орловских вузов. Они состоялись в Орловском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и в государственном аграрном университете имени Парахина.

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