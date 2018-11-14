Орловские студенты-медики осмотрели 60 пациентов в 20 ФАПах

Все пункты находились в отдалённых местах Орловской области.

Также волонтёры помогали приводить в порядок пункты и прилегающие к ним территории.

Вся эта работа была проделана в рамках общероссийской акции «#ДоброВСело». В нашем регионе она прошла при поддержке областного Департамента здравоохранения.