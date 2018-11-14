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Орел14.11.2018 Среда 15:17
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  3. Орловские студенты-медики осмотрели 60 пациентов в 20 ФАПах

Орловские студенты-медики осмотрели 60 пациентов в 20 ФАПах

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14.11.2018

Все пункты находились в отдалённых местах Орловской области.

Также волонтёры помогали приводить в порядок пункты и прилегающие к ним территории.

Вся эта работа была проделана в рамках общероссийской акции «#ДоброВСело». В нашем регионе она прошла при поддержке областного Департамента здравоохранения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФАПздравоохранение

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