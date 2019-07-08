Орловские специалисты изучили куриный фарш
08.07.2019
Образец продукции поступил в отдел молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Эсксперты должны были изучить его на предмет наличия компонентов животного происхождения, не заявленных в маркировке.
Однако пробы дали отрицательный результат. Фальсификаций не выявлено.
Тем не менее, подобные нарушения выявляются достаточно часто. Недобросовестные производители заменяют компоненты с дорогих на дешёвые, «забывая» отобразить эти изменения в маркировке.
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