Орловские специалисты изучили куриный фарш

Образец продукции поступил в отдел молекулярных исследований Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Эсксперты должны были изучить его на предмет наличия компонентов животного происхождения, не заявленных в маркировке.

Однако пробы дали отрицательный результат. Фальсификаций не выявлено.

Тем не менее, подобные нарушения выявляются достаточно часто. Недобросовестные производители заменяют компоненты с дорогих на дешёвые, «забывая» отобразить эти изменения в маркировке.