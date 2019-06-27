Орловские спасатели вытащили из колодца лося

Животное попало в беду в Орловском районе в деревне Жилино, рядом с областным центром, на местной Строительной улице. Сообщение поступило в МЧС 26 июня днём.

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Также они успокоили лося с помощью обезвреживающего препарата.

После благополучного завершения операции животное отвезли в лесополосу и отпустили. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Фото: Управление МЧС по Орловской области