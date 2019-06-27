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Орловские спасатели вытащили из колодца лося

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27.06.2019

Животное попало в беду в Орловском районе в деревне Жилино, рядом с областным центром, на местной Строительной улице. Сообщение поступило в МЧС 26 июня днём.

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Также они успокоили лося с помощью обезвреживающего препарата.

После благополучного завершения операции животное отвезли в лесополосу и отпустили. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

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Фото: Управление МЧС по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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