Орловские спасатели вытащили из колодца лося
27.06.2019
Животное попало в беду в Орловском районе в деревне Жилино, рядом с областным центром, на местной Строительной улице. Сообщение поступило в МЧС 26 июня днём.
Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение. Также они успокоили лося с помощью обезвреживающего препарата.
После благополучного завершения операции животное отвезли в лесополосу и отпустили. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Фото: Управление МЧС по Орловской области
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