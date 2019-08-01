Орловские спасатели победили насекомых
01.08.2019
Гнездо шершней обнаружили на территории дошкольного учреждения в селе Речица Ливенского района. Информация стала известна 31 июля.
Сотрудники пожарной части № 39 оперативно выехали на место и уничтожили гнездо. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
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