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Орел01.08.2019 Четверг 18:11
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Орловские спасатели победили насекомых

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01.08.2019

Гнездо шершней обнаружили на территории дошкольного учреждения в селе Речица Ливенского района. Информация стала известна 31 июля.

Сотрудники пожарной части № 39 оперативно выехали на место и уничтожили гнездо. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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