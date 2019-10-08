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Орловские СМИ сообщили об увольнении «лучшего следователя»

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08.10.2019

Начальник отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области Денис Путятин подал в отставку. Об этом сообщают «Орловские новости».

Ранее в интернете появился видеоролик, где человек, похожий на Путягина, предположительно, находится в своём рабочем кабинете в нетрезвом состоянии. Ролик был опубликован ещё в июле, но привлёк внимание орловской общественности только на днях.

В начале этого месяца глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил Дениса Путягина как «лучшего следователя».

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