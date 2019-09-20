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Орловские СМИ сообщают о возобновлении уголовных дел, возбуждённых в отношении Артура Шлейхера (Саркисова)

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20.09.2019

Мужчина, недавно официально сменивший свою фамилию, руководил ООО «321 ВСУ», которое занималось строительством и ремонтом на территории Орловской области. Впоследствии в отношении Шлейхера (Саркисова) возбудили три уголовных дела по статьям «преднамеренное банкротство» и «мошенничество».

19 сентября Артут Шлейхер (Саркисов) провёл в Орле пресс-конференцию, на которой сообщил, что все уголовные дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, как сообщает портал «Орловские новости», это лишь часть правды. По данным СМИ, постановление о закрытии дел было отменено прокуратурой как незаконное в августе текущего года. Впоследствии дела возобновились. Сейчас ими снова занимается Следственный комитет. Кроме того, уже в текущем месяце СК возбудил ещё одно дело.

Теги:Орловская областьуголовные делаСледственный комитетООО 321 ВСУ

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