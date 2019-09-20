Орловские следователи в рамках одного дела провели 110 допросов и 48 обысков

Следственный комитет занимается делом о незаконном получении инвалидности. К ответственности привлекли 15 человек, в том числе 4 медицинских работников. Их действия квалифицированы как «мошенничество при получении выплат» и «получение взятки».

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, по текущей версии, преступления совершались с 2015 по 2019 год. Подозреваемые, оформив фиктивные справки об инвалидности, незаконно получали пенсионные выплаты.

Общая сумма ущерба оценивается в 1 миллион рублей.