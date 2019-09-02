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  3. Орловские следователи проводят срочную проверку в связи с ЧП с несовершеннолетним

Орловские следователи проводят срочную проверку в связи с ЧП с несовершеннолетним

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02.09.2019

Из окна выпал 4-летний ребёнок. Как сообщили в Следственном комитете, мальчик госпитализирован в медучреждение 1 сентября с множественными телесными повреждениями. Сейчас он находится в реанимации и получает всю необходимую помощь врачей.

Пока что СУ СК РФ по Орловской области установило, что ЧП случилось в посёлке Знаменка. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Мальчик самостоятельно вышел на балкон и взобрался на подоконник.

Установлено, что в момент ЧП родители находились дома. Семья является благополучной.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествиеСледственный комитет

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