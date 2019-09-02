Орловские следователи проводят срочную проверку в связи с ЧП с несовершеннолетним
02.09.2019
Из окна выпал 4-летний ребёнок. Как сообщили в Следственном комитете, мальчик госпитализирован в медучреждение 1 сентября с множественными телесными повреждениями. Сейчас он находится в реанимации и получает всю необходимую помощь врачей.
Пока что СУ СК РФ по Орловской области установило, что ЧП случилось в посёлке Знаменка. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Мальчик самостоятельно вышел на балкон и взобрался на подоконник.
Установлено, что в момент ЧП родители находились дома. Семья является благополучной.
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