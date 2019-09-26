Орловские следователи попытаются разгадать загадку ливенского скелета
26.09.2019
Следственный комитет проводит доследственную проверку в связи с обнаружением скелетированного мёртвого тела в Ливнах. В пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области отмечают, что видимых признаков насильственных смерти пока не выявлено.
Тело мужчины обнаружил случайный прохожий 20 сентября на территории ОАО «ЛЗПМ» (Ливенский завод противопожарного машиностроения) в зарослях за заброшенным зданием. Личность покойного и обстоятельства его смерти пока остаются неизвестными.
Как ранее сообщил «Уездный город Ливны», к телу был привязан провод, а сам покойный стоял на коленях.
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