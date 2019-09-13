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Орел13.09.2019 Пятница 12:36
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Орловские школы не соблюдают субботу

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13.09.2019

Пятидневный режим обучения в Орле введён во всех классах школ № 26 и № 36. Об этом сообщили в мэрии.

«Пятидневка» в классах начальной школы введена ещё в 35 учреждениях общего образования. В остальных случаях учёба идёт и в субботу.

Кроме того, сообщается, что в новом учебном году только 12 таких учреждений будут работать в одну смену. Во всех других сохранится обучение в две смены.

Теги:Орловская областьобщее образованиешкольное образованиеобучение в одну сменуучебный год

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