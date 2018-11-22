Орловские школьники выбирают Шолохова и Айтматова

Организаторы регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика» рассказали о литературных предпочтениях орловских школьников.

Как сообщили «Орловскому информбюро» в жюри конкурса, чаще всего для художественного исполнения участники выбирали произведения Тэффи, рассказы «Леночка» Елены Пономаренко и «Девочки с Васильевского острова» Юрия Яковлева, отрывки из романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова, повестей «Материнское поле» Чингиза Айтматова и «Матерь человеческая» Виталия Закруткина.