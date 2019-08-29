Орловские школьники увидят мир с высоты птичьего полёта

Для школ Ливенского района закупят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности.

Оборудование общей стоимостью около 3 миллионов рублей поступит в этом году в Сахзаводскую и Успенскую средние школы. Об этом сообщает сайт «Уездный город». Техника предназначается для проведения уроков технологии, математики, информатики, физкультуры и основ безопасности жизни.

Оборудование приобретут в рамках национального проекта «Современная школа».