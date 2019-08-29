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Орел29.08.2019 Четверг 12:13
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Орловские школьники увидят мир с высоты птичьего полёта

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29.08.2019

Для школ Ливенского района закупят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности.

Оборудование общей стоимостью около 3 миллионов рублей поступит в этом году в Сахзаводскую и Успенскую средние школы. Об этом сообщает сайт «Уездный город». Техника предназначается для проведения уроков технологии, математики, информатики, физкультуры и основ безопасности жизни.

Оборудование приобретут в рамках национального проекта «Современная школа».

Теги:ОрёлОрловская областьобразованиетехниканацпроектышколы

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