Орловские школьники увидят мир с высоты птичьего полёта
29.08.2019
Для школ Ливенского района закупят квадрокоптер и шлемы виртуальной реальности.
Оборудование общей стоимостью около 3 миллионов рублей поступит в этом году в Сахзаводскую и Успенскую средние школы. Об этом сообщает сайт «Уездный город». Техника предназначается для проведения уроков технологии, математики, информатики, физкультуры и основ безопасности жизни.
Оборудование приобретут в рамках национального проекта «Современная школа».
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