Орловские школьники смогут проверить свои финансовые знания
08.10.2018
Открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. В этом году она пройдёт уже в четырнадцатый раз.
За это время свои силы в интеллектуальном соревновании попробовали примерно 60 тысяч школьников из всех регионов России, а также из стран СНГ.
Принять участие в олимпиаде могут учащиеся старших классов средних школ.
Первый этап — открытый заочный конкурс. Для участия в нём необходимо до 1-го ноября зарегистрироваться на сайте www.fin-olimp.ru.
В ноябре состоится онлайн-тестирование участников.
Тем, кто пройдёт в следующий этап, предложат написать эссе.
Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдёт уже в очной форме в марте будущего года.
Об этом сообщает Отделение Орёл Главного Управления Банка России по ЦФО.
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