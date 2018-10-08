Орловские школьники смогут проверить свои финансовые знания

Открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. В этом году она пройдёт уже в четырнадцатый раз.

За это время свои силы в интеллектуальном соревновании попробовали примерно 60 тысяч школьников из всех регионов России, а также из стран СНГ.

Принять участие в олимпиаде могут учащиеся старших классов средних школ.

Первый этап — открытый заочный конкурс. Для участия в нём необходимо до 1-го ноября зарегистрироваться на сайте www.fin-olimp.ru.

В ноябре состоится онлайн-тестирование участников.

Тем, кто пройдёт в следующий этап, предложат написать эссе.

Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдёт уже в очной форме в марте будущего года.

Об этом сообщает Отделение Орёл Главного Управления Банка России по ЦФО.