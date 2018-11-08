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Орловские школьники могут стать участниками тематической смены «Юный правовед» в детском центре «Артек»

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08.11.2018

Прокуратура Орловской области проводит отборочный этап конкурса на участие в дополнительной общеобразовательной программе «Международного детского центра Артек» «Юный правовед».

Цель проекта — выявить школьников, у которых есть широкие познания и способности в сфере правоохранительной и правозащитной деятельности.

Победители конкурса станут участниками тематической смены в «Артеке» в будущем году.

Участвовать в конкурсе могут дети, которым в будущем году будет от десяти до семнадцати лет включительно, имеющие группы здоровья 1, 2 и 3.

Претендентам необходимо представить в кадровое подразделение прокуратуры Орловской области:

— копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении или, для детей от 14-ти лет, паспорт);

— заявку-анкету;

— эссе на тему «Твори закон на благо общества»;

— копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы, подтверждающие достижения);

— характеристику с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;

— справку о группе здоровья;

— согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек»;

— 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 на 4 сантиметра.

При подаче заявки на участие в конкурсном отборе участник самостоятельно регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путёвка» (АИС «Путевка») на сайте www.артек.дети. После регистрации в личном кабинете ребенок заполняет свой профиль, добавляет достижения за последние 3 года и подаёт «виртуальную» заявку на путевку.

Заявки принимаются прокуратурой Орловской области по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д 17 А, до 30 ноября текущего года.

Итоги первого отборочного этапа будут подведены 7 декабря.

Скачать подробное положение о конкурсе (с формой заявки-анкеты).

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпрокуратура

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