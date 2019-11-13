Орловские селянки будут работать меньше, и получать больше
13.11.2019
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.
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