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  3. Орловские росгвардейцы задержали «девушку с прибором»

Орловские росгвардейцы задержали «девушку с прибором»

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25.07.2019

18-летняя уроженка соседнего региона подозревается в попытке вынести из орловского гипермаркета прибор бытовой техники.

Как сообщает Управление Росгвардии, инцидент произошёл на Московском шоссе. Гражданка положила прибор в сумку и попыталась пронести его мимо кассы.

Когда охрана заподозрила её в преступлении, девушка решила скрыться с места, но сделать это не успела. Сотрудники Росгвардии проверили сумку и извлекли из неё похищенный прибор.

Как уточняет ведомство, наказанием за этот поступок будет административный штраф. Однако десятки орловчан, которые пытались совершить более крупные кражи в магазинах, привлечены уже к уголовной ответственности.

Теги:ОрёлОрловская область

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