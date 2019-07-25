Орловские росгвардейцы задержали «девушку с прибором»
25.07.2019
18-летняя уроженка соседнего региона подозревается в попытке вынести из орловского гипермаркета прибор бытовой техники.
Как сообщает Управление Росгвардии, инцидент произошёл на Московском шоссе. Гражданка положила прибор в сумку и попыталась пронести его мимо кассы.
Когда охрана заподозрила её в преступлении, девушка решила скрыться с места, но сделать это не успела. Сотрудники Росгвардии проверили сумку и извлекли из неё похищенный прибор.
Как уточняет ведомство, наказанием за этот поступок будет административный штраф. Однако десятки орловчан, которые пытались совершить более крупные кражи в магазинах, привлечены уже к уголовной ответственности.
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