Орловские росгвардейцы выступили в роли миротворцев
22.11.2019
Сотрудники Росгвардии разняли уличную драку в Железнодорожном районе.
Участниками взаимного побоища стали три человека, а зачинщиком конфликта — 39-летний ранее судимый мужчина.
Росгвардейцы задержали инициатора драки и передали его полицейским.
Кроме того, одному из орловчан, пострадавших в «разборке», понадобилась госпитализация.
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