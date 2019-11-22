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Орел22.11.2019 Пятница 16:35
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Орловские росгвардейцы выступили в роли миротворцев

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22.11.2019

Сотрудники Росгвардии разняли уличную драку в Железнодорожном районе.

Участниками взаимного побоища стали три человека, а зачинщиком конфликта — 39-летний ранее судимый мужчина.

Росгвардейцы задержали инициатора драки и передали его полицейским.

Кроме того, одному из орловчан, пострадавших в «разборке», понадобилась госпитализация.

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