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Орел07.11.2019 Четверг 16:39
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Орловские росгвардейцы выиграли бронзу ведомственного Чемпионата ЦФО

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07.11.2019

Турнир прошёл в Москве. В нем приняли участие команды из 22 территориальных управлений и воинских частей. По итогам соревнований первое место заняла команда Главного управления Росгвардии по Москве, серебро — у спортсменов из отряда специального назначения «Пересвет», замкнула тройку лидеров орловская команда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата принял участие первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Бойко. Он вручил спортсменам кубки, медали и грамоты.

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