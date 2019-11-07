Орловские росгвардейцы выиграли бронзу ведомственного Чемпионата ЦФО
07.11.2019
Турнир прошёл в Москве. В нем приняли участие команды из 22 территориальных управлений и воинских частей. По итогам соревнований первое место заняла команда Главного управления Росгвардии по Москве, серебро — у спортсменов из отряда специального назначения «Пересвет», замкнула тройку лидеров орловская команда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. В церемонии награждения победителей и призёров чемпионата принял участие первый заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Бойко. Он вручил спортсменам кубки, медали и грамоты.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58217
Другие новости раздела
07.11.2019
В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых
$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?