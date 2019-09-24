Орловские росгвардейцы «разрулили» опасную ситуацию на АЗС

Сегодня ночью во вневедомственную охрану поступил сигнал с АЗС, расположенной в Заводском районе Орла. Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области прибыли на место.

Выяснилось, что один из посетителей, находившийся в состоянии, которое напоминало алкогольное или наркотическое опьянение, начал вести себя вызывающе. Сообщается, что мужчина угрожал персоналу, отказывался покинуть территорию АЗС и применял физическую силу к людям, находившимся в помещении.

После задержания оказалось, что это 30-летний местный житель. Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств.