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  3. Орловские росгвардейцы «разрулили» опасную ситуацию на АЗС

Орловские росгвардейцы «разрулили» опасную ситуацию на АЗС

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24.09.2019

Сегодня ночью во вневедомственную охрану поступил сигнал с АЗС, расположенной в Заводском районе Орла. Сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области прибыли на место.

Выяснилось, что один из посетителей, находившийся в состоянии, которое напоминало алкогольное или наркотическое опьянение, начал вести себя вызывающе. Сообщается, что мужчина угрожал персоналу, отказывался покинуть территорию АЗС и применял физическую силу к людям, находившимся в помещении.

После задержания оказалось, что это 30-летний местный житель. Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств.

Теги:Орловская областьУправление Росгвардии по Орловской области

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