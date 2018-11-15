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Орел15.11.2018 Четверг 16:16
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Орловские росгвардейцы провели тренировку под прицелами телекамер

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15.11.2018

Представителей орловских СМИ впервые допустили на тренировочные мероприятия СОБРа.

Тренировка стала финальной для «зимнего» полевого выхода росгвардейцев. В его рамках бойцы отработали алгоритмы действий на местности в холодный период года.

На сегодняшней тренировке орловский СОБР отработал задержание вооруженного преступника на автотранспорте и задержание условного террориста, заблокированного в двухэтажном здании.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРосгвардия

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