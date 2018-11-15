Орловские росгвардейцы провели тренировку под прицелами телекамер

Представителей орловских СМИ впервые допустили на тренировочные мероприятия СОБРа.

Тренировка стала финальной для «зимнего» полевого выхода росгвардейцев. В его рамках бойцы отработали алгоритмы действий на местности в холодный период года.

На сегодняшней тренировке орловский СОБР отработал задержание вооруженного преступника на автотранспорте и задержание условного террориста, заблокированного в двухэтажном здании.