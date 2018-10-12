Орловские реконструкторы приняли участие в "Марше памяти" в Подмосковье
12.10.2018
Реконструкторы из клубов «Орловская пехота» и «Орёл» съездили в Подмосковье, чтобы помочь в организации «Марша памяти».
Об этом сообщает телеканал «Первый областной».
Акция посвящена подвигу отдельного кремлевского полка в битве под Москвой в 1941-м году.
Из года в год в «Марше» участвуют курсанты Московского Высшего Общевойскового Командного Училища, а также военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии, войсковых частей из Пскова, Нижнего Новгорода, Воронежа и студенты военных кафедр столичных вузов. В общей сложности, это около четырёхсот человек.
В этом году в течение нескольких дней они снова преодолели расстояние в 85 километров, пройдя по тому самому маршруту, которым шли курсанты в 41-м. Более тысячи из них погибли, защищая Москву от фашистов.
Другие новости раздела
В администрации Орла рассказали об итогах мониторинга общественного мнения по организации школьного питания
Советский районный суд Орла отказался давать «добро» на взятие под стражу водителя троллейбуса – участника ДТП у остановки «Дворец спорта»
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют