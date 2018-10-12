Орловские реконструкторы приняли участие в "Марше памяти" в Подмосковье

Реконструкторы из клубов «Орловская пехота» и «Орёл» съездили в Подмосковье, чтобы помочь в организации «Марша памяти».

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Акция посвящена подвигу отдельного кремлевского полка в битве под Москвой в 1941-м году.

Из года в год в «Марше» участвуют курсанты Московского Высшего Общевойскового Командного Училища, а также военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии, войсковых частей из Пскова, Нижнего Новгорода, Воронежа и студенты военных кафедр столичных вузов. В общей сложности, это около четырёхсот человек.

В этом году в течение нескольких дней они снова преодолели расстояние в 85 километров, пройдя по тому самому маршруту, которым шли курсанты в 41-м. Более тысячи из них погибли, защищая Москву от фашистов.