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Орловские реконструкторы приняли участие в "Марше памяти" в Подмосковье

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12.10.2018

Реконструкторы из клубов «Орловская пехота» и «Орёл» съездили в Подмосковье, чтобы помочь в организации «Марша памяти».

Об этом сообщает телеканал «Первый областной».

Акция посвящена подвигу отдельного кремлевского полка в битве под Москвой в 1941-м году.

Из года в год в «Марше» участвуют курсанты Московского Высшего Общевойскового Командного Училища, а также военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии, войсковых частей из Пскова, Нижнего Новгорода, Воронежа и студенты военных кафедр столичных вузов. В общей сложности, это около четырёхсот человек.

В этом году в течение нескольких дней они снова преодолели расстояние в 85 километров, пройдя по тому самому маршруту, которым шли курсанты в 41-м. Более тысячи из них погибли, защищая Москву от фашистов.

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