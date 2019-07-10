Орловские работодатели ищут сотрудников на зарплату 160 тысяч рублей в месяц

Управление труда и занятости Орловской области рассказало о вакансиях, размещённых региональными работодателями во всероссийской базе «Работа в России» на настоящий момент.

Оказалось, что самыми востребованными в нашей области являются «подсобный рабочий» (264 вакансии), «рабочий по благоустройству территорий» (156 вакансий), «специалисты» различного профиля (по охране труда и технике безопасности, по спутниковым системам навигации, в сфере закупок, газовой службы, call-центра и другие — всего 156 вакансий), «водитель автомобиля» (150 вакансий) и «военнослужащий младшего командного состава» (100 вакансий).

Что касается уровня заработной платы, то здесь наиболее привлекательные предложения размещают предприятия АПК. Например, в Новодеревеньковском районе ищут машиниста солекомбайна с зарплатой до 160 тысяч рублей в месяц, механизаторов с зарплатой до 100 тысяч и комбайнёра с зарплатой до 90 тысяч.