Орловские рабочие оказались в реанимации после взрыва

После взрыва газового баллона в Ливнах пострадали двое человек, 1960 и 1967 годов рождения.

ЧП случилось 13 августа в 11:25 на территории предприятия ЗАО «Агронова Ливны».

Как сообщает «Уездный город Ливны», рабочие ремонтировали мягкую кровлю на одном из гаражных боксов с помощью газовой горелки. На момент взрыва баллон был пуст.

Пострадавшие находятся в реанимации Ливенской ЦРБ. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.