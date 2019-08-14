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Орел14.08.2019 Среда 12:16
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Орловские рабочие оказались в реанимации после взрыва

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14.08.2019

После взрыва газового баллона в Ливнах пострадали двое человек, 1960 и 1967 годов рождения.

ЧП случилось 13 августа в 11:25 на территории предприятия ЗАО «Агронова Ливны».

Как сообщает «Уездный город Ливны», рабочие ремонтировали мягкую кровлю на одном из гаражных боксов с помощью газовой горелки. На момент взрыва баллон был пуст.

Пострадавшие находятся в реанимации Ливенской ЦРБ. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.

Теги:ОрёлОрловская область

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