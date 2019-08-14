Орловские рабочие оказались в реанимации после взрыва
14.08.2019
После взрыва газового баллона в Ливнах пострадали двое человек, 1960 и 1967 годов рождения.
ЧП случилось 13 августа в 11:25 на территории предприятия ЗАО «Агронова Ливны».
Как сообщает «Уездный город Ливны», рабочие ремонтировали мягкую кровлю на одном из гаражных боксов с помощью газовой горелки. На момент взрыва баллон был пуст.
Пострадавшие находятся в реанимации Ливенской ЦРБ. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы.
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