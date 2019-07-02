Орловские «прогульщики» изучат Московскую улицу

Сегодня краеведческое движение «Экскурсии по Орлу» проведёт бесплатную «прогулку» по Московской улице. Основной темой станет история заводов «Текмаш» и Медведева. Также участникам экскурсии расскажут об исчезнувших Московских воротах и Трубниковом бульваре и многом другом.

Участвовать в «прогулке» могут все желающие без предварительной записи. Экскурсию проведёт краевед Денис Сысоев.

Сбор участников — 2 июля в 18 часов 30 минут у памятника Медведеву.