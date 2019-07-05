Орловские приставы взыскали миллионные долги по зарплате
05.07.2019
С января по май включительно в Орловской области ФССП взыскала 13,6 миллиона задолженности по заработной плате. Об этом сообщает региональное Управление службы.
Также в рамках исполнения производств данной категории (всего их оказалось 830) приставы арестовали имущество организаций-должников на общую сумму 7 с половиной миллионов рублей.
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