Орловские приставы арестовали 536 транспортных средств

Также Управление ФССП наложило арест на 177 объектов недвижимости. Таковы итоги за первые три квартала текущего года.

Аресту подверглось имущество граждан, имеющих задолженности. Если они не погасят их вовремя, то транспорт и недвижимость передадут на реализацию, а вырученные средства направят на оплату долгов. Также взыскателям могут передать непосредственно нереализованное имущество.