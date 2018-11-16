Орловские предприятия в этом году сработали с многомиллиардной прибылью
16.11.2018
Об этом сообщил Орёлстат.
В службе статистики подвели финансовые итоги работы предприятий региона за первые три квартала текущего года.
Оказалось, что все предприятия в сумме сработали с прибылью 10 миллиардов 526 миллионов рублей.
194 предприятия сработали «в плюс», 96 — «в минус». Разница между всеми доходами (13,894 миллиарда рублей) и расходами (3,368 миллиарда рублей) и составила внушительную цифру.
При этом Орёлстат, как обычно, не учитывал итоги работы предприятий малого бизнеса, банков, а также бюджетных и страховых организаций.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50617
Другие новости раздела
16.11.2018
В Орле судебные приставы с помощью мобильного приложения мгновенно вычисляют водителей-должников
16.11.2018
В Орловской области Следственный комитет начал проверку в связи с исчезновением людей после сельхозярмарки
$ USD66.6159(-1.38)16.11
€ EUR75.5358(-1.22)16.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?