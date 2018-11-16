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Орел16.11.2018 Пятница 12:26
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Орловские предприятия в этом году сработали с многомиллиардной прибылью

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16.11.2018

Об этом сообщил Орёлстат.

В службе статистики подвели финансовые итоги работы предприятий региона за первые три квартала текущего года.

Оказалось, что все предприятия в сумме сработали с прибылью 10 миллиардов 526 миллионов рублей.

194 предприятия сработали «в плюс», 96 — «в минус». Разница между всеми доходами (13,894 миллиарда рублей) и расходами (3,368 миллиарда рублей) и составила внушительную цифру.

При этом Орёлстат, как обычно, не учитывал итоги работы предприятий малого бизнеса, банков, а также бюджетных и страховых организаций.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпредприятияэкономика

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