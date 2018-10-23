Орловские православные священники повышают квалификацию

На базе Троицкого храма Орла стартовали курсы повышения квалификации православных священников. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Занятия будут продолжаться до 22-го ноября.

В прошлом году курсы протестировали в нескольких епархиях России, а в этом — проводят в большинстве регионов.

Слушателями первого набора стали священники — представители руководящего звена.

В программе — курс лекций по проблематике современного богословия, новейшему периоду истории Церкви и сегодняшнему дню РПЦ.