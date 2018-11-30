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Орел30.11.2018 Пятница 16:47
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  3. Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами

Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами

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30.11.2018

Тему обсудили на годовом отчётном собрании регионального духовенства.

Как сообщает митрополия, орловские священники единодушно выразили полную поддержку решению Священного Синода о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Кроме того, духовенство орловской епархии выразило поддержку украинским архипастырям, которые «противостоят существующей в стране раскольнической деятельности».

Причиной разыва стал конфликт интересов двух ветвей православной церкви на Украине.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРПЦправославие

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