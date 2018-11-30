Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами
30.11.2018
Тему обсудили на годовом отчётном собрании регионального духовенства.
Как сообщает митрополия, орловские священники единодушно выразили полную поддержку решению Священного Синода о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Кроме того, духовенство орловской епархии выразило поддержку украинским архипастырям, которые «противостоят существующей в стране раскольнической деятельности».
Причиной разыва стал конфликт интересов двух ветвей православной церкви на Украине.
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