Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами

Тему обсудили на годовом отчётном собрании регионального духовенства.

Как сообщает митрополия, орловские священники единодушно выразили полную поддержку решению Священного Синода о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Кроме того, духовенство орловской епархии выразило поддержку украинским архипастырям, которые «противостоят существующей в стране раскольнической деятельности».

Причиной разыва стал конфликт интересов двух ветвей православной церкви на Украине.