Орловские правоохранители озвучили мрачную статистику

Как стало известно на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области, в текущем году в регионе совершено 32 убийства и покушений на убийство, а также 41 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (в 8 случаях наступила смерть потерпевших).

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области, 20 убийств совершено лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.