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Орел26.09.2019 Четверг 16:31
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Орловские правоохранители озвучили мрачную статистику

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26.09.2019

Как стало известно на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области, в текущем году в регионе совершено 32 убийства и покушений на убийство, а также 41 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (в 8 случаях наступила смерть потерпевших).

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области, 20 убийств совершено лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Теги:Орловская областьпрокуратура Орловской областиправоохранительные органы

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