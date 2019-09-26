Орловские правоохранители озвучили мрачную статистику
26.09.2019
Как стало известно на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Орловской области, в текущем году в регионе совершено 32 убийства и покушений на убийство, а также 41 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (в 8 случаях наступила смерть потерпевших).
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Орловской области, 20 убийств совершено лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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