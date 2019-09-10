Орловские получатели бесплатных лекарств снова столкнулись с проблемами
10.09.2019
В Новосильском районе местный житель фактически лишился своего законного права на обеспечение бесплатными лекарствами. Врач выдал ему рецепт на нужный препарат, но в местной аптеке не оказалось данного лекарства. Орловчанину пришлось покупать его за собственный счёт.
«Льготник» пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и направило иск в суд. Прокуратура требовала от Департамента здравоохранения области обеспечить больного препаратом, а также вернуть ему затраченные средства. Требование удовлетворили.
Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.
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