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Орел10.09.2019 Вторник 11:09
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Орловские получатели бесплатных лекарств снова столкнулись с проблемами

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10.09.2019

В Новосильском районе местный житель фактически лишился своего законного права на обеспечение бесплатными лекарствами. Врач выдал ему рецепт на нужный препарат, но в местной аптеке не оказалось данного лекарства. Орловчанину пришлось покупать его за собственный счёт.

«Льготник» пожаловался в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и направило иск в суд. Прокуратура требовала от Департамента здравоохранения области обеспечить больного препаратом, а также вернуть ему затраченные средства. Требование удовлетворили.

Исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

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