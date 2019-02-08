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Орел08.02.2019 Пятница 15:35
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Орловские полицейские задержали подозреваемых в похищении тульских рельс

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08.02.2019

В связи с этим в адрес главы Управления МВД по Орловской области Юрия Савенкова поступило благодарственное письмо от полицейских соседнего региона.

Задержание произошло ещё в октябре минувшего года на трассе «Калуга-Орёл». Сотрудники ДПС Ноздрин и Иовлев остановили для проверки «Газель». Выяснилось, что машина перевозит 25 отрезков рельс.

Позднее было установлено, что трое мужчин похитили их с железнодорожных путей на перегоне «Белёв-Арсенево». В настоящее время злоумышленники привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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