Орловские полицейские задержали подозреваемых в похищении тульских рельс

В связи с этим в адрес главы Управления МВД по Орловской области Юрия Савенкова поступило благодарственное письмо от полицейских соседнего региона.

Задержание произошло ещё в октябре минувшего года на трассе «Калуга-Орёл». Сотрудники ДПС Ноздрин и Иовлев остановили для проверки «Газель». Выяснилось, что машина перевозит 25 отрезков рельс.

Позднее было установлено, что трое мужчин похитили их с железнодорожных путей на перегоне «Белёв-Арсенево». В настоящее время злоумышленники привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.