Орловские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на территории Липецкой области

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, по текущей версии, преступление совершил ранее судимый 40-летний мужчина. Он пришёл к 90-летнему орловцу, проживающему в частном доме, под видом социального работника. Сообщив, что пенсионеру, якобы, положена выплата, он уточнил, что в его распоряжении есть только крупные купюры, которые необходимо разменять.

На деле эти «купюры» оказались «билетами банка приколов». Однако пенсионер не заметил обмана и обменял свои настоящие деньги (4500 рублей) на «прикольную» купюру в 5000 рублей.

Мошенничество вскрылось только через некоторое время. После обращения в полицию сотрудники МВД возбудили уголовное дело и начали поиск подозреваемого. Следы привели в соседний регион.

Подозреваемый признал вину и обещал возместить ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.