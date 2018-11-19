Орловские полицейские рассказали учащимся о вреде наркотиков

В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления МВД провели несколько занятий в школах и сузах областного центра. Они рассказали молодёжи о пагубных последствиях наркопотребления, а также об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещённых веществ. Также учащимся показали фильмы антинаркотической направленности.