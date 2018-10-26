Орловские полицейские изъяли из незаконного оборота 354 грамма героина
26.10.2018
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков предварительно установили, что сбытом запрещённого вещества занимались мужчина 1994-го года рождения и женщина 1995-го года рождения. Они прибыли в нашу область из другого региона.
Наркотики сбывали с помощью «закладок».
При обыске у мужчины изъяли порошкообразное вещество, частично расфасованное по свёрткам. Позднее эксперты установили, что это героин.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье 228. Фигуранты дела заключены под стражу.
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