Орловские полицейские изъяли из незаконного оборота 354 грамма героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков предварительно установили, что сбытом запрещённого вещества занимались мужчина 1994-го года рождения и женщина 1995-го года рождения. Они прибыли в нашу область из другого региона.

Наркотики сбывали с помощью «закладок».

При обыске у мужчины изъяли порошкообразное вещество, частично расфасованное по свёрткам. Позднее эксперты установили, что это героин.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело по статье 228. Фигуранты дела заключены под стражу.