Орловские пешеходы стали гораздо чаще гибнуть в ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, с января по июнь включительно в регионе произошло 75 наездов на пешеходов. В них погибли 14 человек. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года число таких смертей выросло примерно на 56%.

В то же время количество пешеходов, получивших травмы, составило 65, что значительно ниже статистики 2018 года.

12 из 14 пешеходов погибли в ДТП, которые произошли по их собственной вине. В остальных случаях ПДД нарушили водители автомобилей.