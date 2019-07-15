Орловские пешеходы стали гораздо чаще гибнуть в ДТП
15.07.2019
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, с января по июнь включительно в регионе произошло 75 наездов на пешеходов. В них погибли 14 человек. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года число таких смертей выросло примерно на 56%.
В то же время количество пешеходов, получивших травмы, составило 65, что значительно ниже статистики 2018 года.
12 из 14 пешеходов погибли в ДТП, которые произошли по их собственной вине. В остальных случаях ПДД нарушили водители автомобилей.
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