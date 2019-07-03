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Орловские пенсионеры «дадут жару» на стадионе Ленина

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03.07.2019

10 июля в 10 часов здесь стартует региональный этап Спартакиады пенсионеров России.

В состязаниях принимают участие победители отборочного этапа, проходившего в городских округах и муниципальных образованиях — 30 команд по 12 человек в каждой. Итоги подведут как среди команд, так и среди отдельных спортсменов. Возраст участников — от 60 лет для мужчин и от 55 лет для женщин.

В программе состязаний — лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, дартс.

По итогам турнира будет сформирована сборная области, которая представит Орловщину на всероссийском финале Спартакиады в Уфе в августе этого года.

Теги:ОрёлОрловская область

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