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Орловские пенсионеры активно принимают участие в проекте ««Экспресс» - бабушки»

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04.10.2018

Оригинальная социальная инициатива воплощается в жизнь с августа этого года в рамках соглашения, заключённого между «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Орловской области.

Его суть — в том, чтобы привлечь пожилых граждан к помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общение разных поколений помогает несовершеннолетним получить новые полезные знания и навыки.

Площадками проекта «Экспресс» — бабушки" стали бюджетные учреждения социального обслуживания населения Орла, Ливен, Мценска и Орловского района. Например, в Ливнах пенсионеры на базе соответствующего учреждения проводят для детей развивающие занятия, в частности ведут кружки различной направленности.

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