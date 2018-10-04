Орловские пенсионеры активно принимают участие в проекте ««Экспресс» - бабушки»

Оригинальная социальная инициатива воплощается в жизнь с августа этого года в рамках соглашения, заключённого между «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Правительством Орловской области.

Его суть — в том, чтобы привлечь пожилых граждан к помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общение разных поколений помогает несовершеннолетним получить новые полезные знания и навыки.

Площадками проекта «Экспресс» — бабушки" стали бюджетные учреждения социального обслуживания населения Орла, Ливен, Мценска и Орловского района. Например, в Ливнах пенсионеры на базе соответствующего учреждения проводят для детей развивающие занятия, в частности ведут кружки различной направленности.