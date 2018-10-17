Орловские пейнтболисты выиграли Кубок Тульской области
17.10.2018
Орловские пейнтболисты выиграли Кубок Тульской области. Об этом сообщает сайт «Орёлспорт».
В финале наша команда «Квазары» играла с тульской «Энергией».
Основное время схватки завершилось со счётом 1:1, однако дополнительный шестиминутный тайм принёс победу представителям Орловской области.
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