Орловские пассажиры смогут ещё жёстче контролировать общественный транспорт
03.09.2019
В мобильном приложении 2ГИС появилась новая функция, которая позволяет следить за общественным транспортом в режиме реального времени.
Чтобы увидеть автобусы, трамваи и троллейбусы, которые находятся рядом с остановкой, нужно нажать на её значок. Если же необходимо узнать о транспорте, который обслуживает конкретный маршрут, нужно ввести номер маршрута в строку поиска.
Новая функция доступна только в устройствах, подключённых к интернету. Информация о передвижении транспортных средств поступает через спутник ГЛОНАСС с задержкой примерно в 30 секунд.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56998
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