Орловские пассажиры смогут ещё жёстче контролировать общественный транспорт

В мобильном приложении 2ГИС появилась новая функция, которая позволяет следить за общественным транспортом в режиме реального времени.

Чтобы увидеть автобусы, трамваи и троллейбусы, которые находятся рядом с остановкой, нужно нажать на её значок. Если же необходимо узнать о транспорте, который обслуживает конкретный маршрут, нужно ввести номер маршрута в строку поиска.

Новая функция доступна только в устройствах, подключённых к интернету. Информация о передвижении транспортных средств поступает через спутник ГЛОНАСС с задержкой примерно в 30 секунд.