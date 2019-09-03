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Орел03.09.2019 Вторник 19:02
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Орловские пассажиры смогут ещё жёстче контролировать общественный транспорт

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03.09.2019

В мобильном приложении 2ГИС появилась новая функция, которая позволяет следить за общественным транспортом в режиме реального времени.

Чтобы увидеть автобусы, трамваи и троллейбусы, которые находятся рядом с остановкой, нужно нажать на её значок. Если же необходимо узнать о транспорте, который обслуживает конкретный маршрут, нужно ввести номер маршрута в строку поиска.

Новая функция доступна только в устройствах, подключённых к интернету. Информация о передвижении транспортных средств поступает через спутник ГЛОНАСС с задержкой примерно в 30 секунд.

Теги:Орловская областьмобильные приложения

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