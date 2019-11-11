Орловские пары стали реже заключать браки
11.11.2019
Но и количество разводов — снизилось. Данные представил Орелстат. С января по август о несовместимости заявили 1643 пары, и это на 437 разводов меньше, чем было в 2018 году. Впрочем, снизилось и количество заключенных браков, на 362 пары по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уменьшилось число новорожденных. За отчетный период на свет появились 4068 малышей, а вот на год раньше их было на 482 больше.
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