Орловские ОМОНовцы вернулись с юбилейного «Нашествия»

Сотрудники ОМОН орловского Управления Росгвардии охраняли порядок на одном из главных рок-фестивалей страны.

В этом году «Нашествие» проходило в юбилейный двадцатый раз на традиционной площадке в Большом Завидово (в Тверской области).

Выступления российских рок-групп смотрели и слушали около 200 тысяч человек. Однако никаких серьёзных нарушений общественного порядка в ходе фестиваля не произошло.