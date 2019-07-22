Орловские ОМОНовцы вернулись с юбилейного «Нашествия»
22.07.2019
Сотрудники ОМОН орловского Управления Росгвардии охраняли порядок на одном из главных рок-фестивалей страны.
В этом году «Нашествие» проходило в юбилейный двадцатый раз на традиционной площадке в Большом Завидово (в Тверской области).
Выступления российских рок-групп смотрели и слушали около 200 тысяч человек. Однако никаких серьёзных нарушений общественного порядка в ходе фестиваля не произошло.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56125
Другие новости раздела
22.07.2019
Орловчане пополнили Президентский полк
$ USD62.9776(+0.11)23.07
€ EUR70.6546(-0.14)23.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?