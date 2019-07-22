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Орловские ОМОНовцы вернулись с юбилейного «Нашествия»

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22.07.2019

Сотрудники ОМОН орловского Управления Росгвардии охраняли порядок на одном из главных рок-фестивалей страны.

В этом году «Нашествие» проходило в юбилейный двадцатый раз на традиционной площадке в Большом Завидово (в Тверской области).

Выступления российских рок-групп смотрели и слушали около 200 тысяч человек. Однако никаких серьёзных нарушений общественного порядка в ходе фестиваля не произошло.

Теги:ОрёлОрловская область

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