Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года
22.11.2019
Речь идёт о гражданах, купивших квартиры в доме по адресу Орёл, улица Панчука, дом 83. Такое решение принято на первом заседании Наблюдательного совета «Фонда Орловской области по защите прав граждан-участников долевого строительства».
Об этом вопросе и других темах, связанных с «обманутыми дольщиками», расскажет директор фонда Владимир Нестеров в программе «Первое правительство». Передача выйдет в эфир телеканала «Первый областной» 23 ноября в 19:30.
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