Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.11.2019 Пятница 12:02
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года

Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года

Версия для печати

22.11.2019

Речь идёт о гражданах, купивших квартиры в доме по адресу Орёл, улица Панчука, дом 83. Такое решение принято на первом заседании Наблюдательного совета «Фонда Орловской области по защите прав граждан-участников долевого строительства».

Об этом вопросе и других темах, связанных с «обманутыми дольщиками», расскажет директор фонда Владимир Нестеров в программе «Первое правительство». Передача выйдет в эфир телеканала «Первый областной» 23 ноября в 19:30.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58572

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.11.2019

Продолжается визит Игоря Шпектора в Орловскую область

5
22.11.2019

Орловчанин выиграл необычное судебное дело

22.11.2019

Для жителей Орла готовят новогодний сюрприз

22.11.2019

В Орловской области открыли клуб «Русичи»

22.11.2019

В ТТП Орла выросли зарплаты, но сократился пассажиропоток

$ USD63.843(-0.18)22.11
€ EUR70.6997(-0.15)22.11

Наш опрос

В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online