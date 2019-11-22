Орловские «обманутые дольщики» начнут получать выплаты до конца этого года

Речь идёт о гражданах, купивших квартиры в доме по адресу Орёл, улица Панчука, дом 83. Такое решение принято на первом заседании Наблюдательного совета «Фонда Орловской области по защите прав граждан-участников долевого строительства».

Об этом вопросе и других темах, связанных с «обманутыми дольщиками», расскажет директор фонда Владимир Нестеров в программе «Первое правительство». Передача выйдет в эфир телеканала «Первый областной» 23 ноября в 19:30.