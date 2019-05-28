Орловские нейрохирурги провели серьезную операцию младенцу из Курской области

При рождении мальчику поставили диагноз − кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы. В возрасте 11 дней его привезли в Орел, здесь, в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой, была проведена сложнейшая операция − костно-пластическая трепанация с полным удалением гематомы.

Операцию провел главный детский нейрохирург Орловской области Евгений Старов.

В Курске проведение подобных операций сегодня невозможно в связи с отсутствием детской нейрохирургии. Взрослые нейрохирурги такие операции не проводят в виду тяжести общего состояния ребенка. Доставить его в федеральные центры Российской Федерации не представлялось возможным, поэтому коллеги из Курска обратились в Орел.

Безусловно, подобные операции очень сложные и требуют определенного уровня оборудования и мастерства хирурга: ребенок маленький и патология очень глубоко. "Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг и не повредить жизненно важные структуры головного мозга, а также избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде, − рассказал Евгений Старов.

Напомним, что это далеко не первая подобная операция, которая проводилась на базе детской нейрохирургической службы НКМЦ им. З.И. Круглой в Орле.