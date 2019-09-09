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Орловские нарушения на выборах могут признать «уголовкой»

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09.09.2019

Сейчас информацию о нарушениях проверяет Следственный комитет. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Речь идёт о случаях на участках № 302 (в Залегощенском районе) и № 722 (в Хотынецком районе), которые отметила и прокомментировала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как отмечает источник, не исключено, что по итогам проверки СУ СК РФ по Орловской области примет решение о возбуждении уголовного дела.

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